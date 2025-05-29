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Все военнослужащие, находившиеся на борту ВМС Южной Кореи, погибли

«Рёнхап»: погибли все военнослужащие, находившиеся на борту ВМС Южной Кореи
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Yonhap/Reuters

Все военнослужащие, которые находились на борту разбившегося самолета ВМС Южной Кореи, погибли. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Отмечается, что на месте трагедии найдены четыре тела. По данным агентства, тела отправят в военно-морской госпиталь в Пхохане для опознания.

До этого «Рёнхап» сообщило, что на борту находились четыре человека. Какие-либо подробности об этих людях не приводятся. Удалось ли им выжить во время крушения самолета, также неизвестно.

Инцидент произошел 29 мая около 13:52 по местному времени (07:52 мск) в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Сначала сообщалось, что разбился небольшой гражданский самолет, а не военный. Однако позже появилась уточняющая информация, что это был патрульный самолет ВМС Республики Корея.

Ранее появилось видео крушения самолета в Южной Корее.

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