Стали известны подробности о самолете, потерпевшем крушение в Южной Корее

Упавший в Южной Корее самолет принадлежит Военно-морским силам (ВМС). Об этом сообщило южнокорейское агентство Newsis.

О крушении военно-морского самолета в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее стало известно 29 мая.

По данным агентства «Рёнхап», инцидент произошел около 13:52 по местному времени (07:52 мск) в горах. На борту воздушного судна находились четыре человека. Свидетели происшествия сообщили о дыме, который поднимался с горы.

До этого в Южной Корее потерпел крушение пассажирский Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air. Авария произошла, когда авиалайнер совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Всего на борту находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

По данным агентства «Рёнхап», экипаж не смог с первой попытки сесть на взлетно-посадочную полосу и был вынужден уйти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался.

Ранее было опубликовано видео крушения самолета в Южной Корее.