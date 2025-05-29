На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о самолете, потерпевшем крушение в Южной Корее

Newsis: упавший в Южной Корее самолет принадлежит ВМС
close
Leonard Zhukovsky/Shutterstock/FOTODOM

Упавший в Южной Корее самолет принадлежит Военно-морским силам (ВМС). Об этом сообщило южнокорейское агентство Newsis.

О крушении военно-морского самолета в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее стало известно 29 мая.

По данным агентства «Рёнхап», инцидент произошел около 13:52 по местному времени (07:52 мск) в горах. На борту воздушного судна находились четыре человека. Свидетели происшествия сообщили о дыме, который поднимался с горы.

До этого в Южной Корее потерпел крушение пассажирский Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air. Авария произошла, когда авиалайнер совершал посадку в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Всего на борту находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

По данным агентства «Рёнхап», экипаж не смог с первой попытки сесть на взлетно-посадочную полосу и был вынужден уйти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался.

Ранее было опубликовано видео крушения самолета в Южной Корее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами