Четыре человека были на борту рухнувшего в Южной Корее самолета

На борту потерпевшего крушение в Южной Корее самолета воздушно-морских сил (ВМС) находились четыре человека. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

Какие-либо подробности об этих людях не приводятся. Удалось ли им выжить во время крушения самолета, также неизвестно.

Инцидент произошел 29 мая около 13:52 по местному времени (07:52 мск) в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Сначала сообщалось, что разбился небольшой гражданский самолет, а не военный. Однако позже появилась уточняющая информация, что это был патрульный самолет ВМС Республики Корея.

По данным агентства «Рёнхап», самолет потерпел крушение на горе. Свидетели сообщили, что видели дым, который поднимался с места происшествия.

До этого в Южной Корее разбился пассажирский Boeing 737 авиакомпании Jeju Air. На борту находился 181 человек.

По данным агентства «Рёнхап», экипаж не смог с первой попытки сесть и был вынужден уйти на второй круг. Летчики решили совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость, в результате произошло столкновение с ограждением и самолет взорвался.

Ранее появилось видео крушения самолета в Южной Корее.