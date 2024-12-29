Опубликовано видео крушения самолета в Южной Корее

Южнокорейское телевидение распространило кадры крушения пассажирского самолета Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан. Видеозапись размещена в Telegram-канале РИА Новости.

По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 28 человек. Всего на борту находился 181 человек — 175 пассажиров и шесть членов экипажа, россиян среди них не было.

По предварительной информации, к крушению самолета, летевшего из Бангкока, привел отказ шасси из-за столкновения с птицей. Борт врезался во внешнюю стену взлетно-посадочной полосы, разрушился пополам и загорелся.

Утром 25 декабря пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту лайнера было 69 человек, включая пятерых членов экипажа. Выжило 29 человек.

Ранее появились кадры крушения грузового самолета в Вильнюсе.