В Южной Корее разбился самолет

Самолет потерпел крушение в городе Пхохан, расположенном на юго-востоке Южной Кореи. Об этом пишет агентство «Рёнхап» со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, в населенном пункте разбился военный самолет. Воздушное судно упало на землю примерно в 13:52 по местному времени (7:52 мск).

22 мая самолет Cessna потерпел крушение в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Газета Metro писала, что в результате инцидента 15 домов получили повреждения. Также на месте происшествия начался пожар, в том числе огонь охватил несколько автомобилей.

Позже телеканал NBC News со ссылкой на шефа местной пожарной службы Дэна Эдди сообщил, что воздушное судно упало на территории военного городка. Всего на борту находились шесть человек, заявили журналисты РИА Новости. Троих из них, включая бывшего барабанщика рок-группы Devil Wears Prada Дэниэла Уильямса, спасти не удалось.

17 мая в небе над общиной Эура, которая находится в финской области Сатакунта, столкнулись два вертолета. После этого оба воздушных судна упали на землю.

Ранее самолет времен Второй мировой войны потерпел крушение в Великобритании.