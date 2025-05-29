Товарищи рассказали о погибшем при взрыве в Ставрополе ветеране СВО

Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы «Время Героев» и заместитель главы городской администрации Заур Гурциев доблестно защищал свое Отечество и не терял силы духа. Об этом сообщает Telegram-канал программы.

«Заур был добрым и открытым человеком, готовым прийти на помощь любому, кто в ней нуждался», — говорится в публикации.

Представители программы «Время Героев» выразили соболезнования родным и близким Гурциева. Они также напомнили о его многочисленных наградах и достижениях. В посте говорится, что ветеран СВО был командиром воинской части, которую лично сформировал.

Кроме того, Гурциев был награжден орденом Мужества за руководство воздушной частью операции по освобождению Мариуполя. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Жукова, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медали Суворова.

Взрыв во дворе жилого дома в Ставрополе, в результате которого погиб Заур Гурциев, произошел вечером 28 мая.

По данным Telegram-канала Baza, вместе с ветераном СВО погиб его знакомый, 29-летний Никита П. По предварительной информации, именно на нем могло находиться взрывное устройство. При взрыве Никиту разорвало на части, Заур какое-то время был еще жив.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Убийство двух лиц общеопасным способом» и «Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств».

Ранее Гурциева нашли в базе «Миротворца».