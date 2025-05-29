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Погибшего при взрыве ветерана СВО нашли в базе «Миротворца»

ТАСС: погибший в Ставрополе ветеран СВО Гурциев был внесен в базу «Миротворца»
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Программа «Время героев»

Погибший при взрыве в Ставрополе ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы «Время Героев» и заместитель главы городской администрации Заур Гурциев был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

Как указывается на самом сайте, Гурциев был внесен в базу «Миротворца» утром 29 мая за участие в боевых действиях против Украины. На портале указаны адрес погибшего и его номер телефона.

Взрыв во дворе жилого дома в Ставрополе произошел вечером 28 мая. Как сообщили оперативные службы, в результате подрыва взрывного устройства погибли два человека.

29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что одним из погибших оказался ветеран СВО Заур Гурциев.

По данным Telegram-канала Baza, взрывное устройство могло находиться на втором погибшем, 29-летнем Никите П. В начале мая он арендовал квартиру в многоэтажке на улице Чехова в Ставрополе, рядом с которой произошел взрыв.

По предварительной информации, Гурциев был знаком с Пеньковым и сам приехал к дому, где тот жил. По одной из версий, Пеньков мог не знать, что устройство находилось на нем — его могли привести в действие дистанционно. При взрыве Никиту разорвало на части, Заур какое-то время был еще жив.

Ранее Мединского внесли в базу данных «Миротворец».

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