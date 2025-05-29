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Мужчину, подорвавшего ветерана СВО, могли использовать «втемную»

Baza: погубившее ветерана СВО взрывное устройство находилось на его знакомом

Взрывное устройство, из-за детонации которого погиб ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы «Время Героев» и заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев, находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Его могли использовать «втемную», сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, в начале мая Пеньков арендовал квартиру в многоэтажке на улице Чехова в Ставрополе. Именно рядом с этим домом мужчины встретились перед взрывом.

По предварительной информации, Гурциев сам приехал к дому, где жил Пеньков. Пока неизвестно, насколько близко они были знакомы.

По словам источников, следователи считают, что взрывное устройство было прикреплено на самого Пенькова: его разорвало на части. Заур какое-то время после взрыва еще был жив. По одной из версий, Пеньков мог не знать, что устройство находилось на нем — его могли привести в действие дистанционно.

В квартире Никиты провели обыски, ничего подозрительного обнаружено не было. Правоохранители изъяли его телефон и ноутбук. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ».

Инцидент произошел вечером 28 мая. Как писал Telegram-канал SHOT, неизвестный взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже оперативные службы подтвердили гибель двух мужчин при взрыве. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявшие рядом с жилым домом.

Утром 29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. Он сообщил, что в результате взрыва погиб ветеран СВО Заур Гурциев.

Ранее момент подрыва ветерана СВО в Ставрополе попал на видео.

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