Погибший ветеран СВО успел поработать вице-мэром Ставрополя

Погибший в результате взрыва в Ставрополе ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев восемь месяцев занимал пост первого заместителя главы города. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные программы.

«Пресс-служба программы «Время Героев» 23 сентября прошлого года информировала, что Гурциев занял пост первого заместителя главы Ставрополя. Сам Гурциев тогда сообщал, что программа дала ему необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу», — сказано в материале.

До этого сообщалось, что после подрыва Гурциева Следственный комитет (СК) завел уголовное дело об убийстве и приобретении взрывчатки.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже в оперативных службах подтвердили гибель двух мужчин при взрыве. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявших рядом с жилым домом.

На следующий день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. По его словам, специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее в Верховной раде признали причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.