Стало известно, что разбившийся в Южной Корее самолет проводил учения

Экипаж разбившегося патрульного самолета в Южной Корее проводил учения по взлету и посадке. Об этом сообщило агентство «Рёнхап», ссылаясь на источники в авиационной отрасли.

«Патрульный самолет проводил учения по взлету и посадке и внезапно рухнул», — рассказал сотрудник аэропорта Пхохана и Кёнчжу.

Представитель ВМС Южной Кореи рассказал журналистам, что самолет прибыл на учения с острова Чеджудо и что инцидент произошел во время взлета. В Пхохане расположено командование авиации ВМС Республики.

До этого «Рёнхап» сообщило, что на борту находились четыре человека. Какие-либо подробности об этих людях не приводятся. Удалось ли им выжить во время крушения самолета, также неизвестно.

Инцидент произошел 29 мая около 13:52 по местному времени (07:52 мск) в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Сначала сообщалось, что разбился небольшой гражданский самолет, а не военный. Однако позже появилась уточняющая информация, что это был патрульный самолет ВМС Республики Корея.

Ранее появилось видео крушения самолета в Южной Корее.