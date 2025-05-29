Мединского внесли в базу данных «Миротворец»

Советника президента РФ Владимира Мединского внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

«Миротворец» был создан в 2014 году. На сайте публикуют личные данные всех лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. В том числе в базу данных попадают журналисты и артисты, по какой-либо причине вызвавшие недовольство у ее авторов.

Мединский возглавил российскую делегацию на первых прямых переговорах РФ и Украины за последние три года, которые состоялись 16 мая в турецком городе Стамбуле. После завершения встречи он заявил, что Москва в целом осталась довольна результатами обсуждения.

28 мая журналист Владимир Соловьев со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника рассказал, что Владимиру Мединскому и его семье угрожают неустановленные лица с Украины. Комментируя ситуацию, депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа выразил уверенность, что недоброжелатели стремятся сорвать переговоры между Москвой и Киевом.

Ранее в Следственном комитете РФ высказались о ситуации с угрозами в адрес Мединского.