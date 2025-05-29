Момент подрыва ветерана СВО в Ставрополе попал на видео

Момент взрыва на улице Чехова в Ставрополе, при котором погиб ветеран специальной военной операции (СВО), участник программы «Время Героев» и заместитель главы города Заур Гурциев, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «360».

В видеоролике можно заметить мужчину, который ходил у двери подъезда из стороны в сторону. Спустя несколько секунд рядом с камерой можно заметить резкую вспышку, похожую на взрыв.

По данным журналистов, в результате взрыва погиб парень, изображенный на видео. По неподтвержденной информации, его подозревают в подрыве взрывного устройства. На данный момент правоохранительные органы возбудили дело об убийстве и незаконном приобретении взрывчатки.

Другие кадры опубликовал Telegram-канал Baza. На видео можно заметить, как неизвестный подходит к Гурциеву, они говорят несколько секунд, после чего прямо перед камерой раздается взрыв. Точное местонахождение взрывчатки по кадрам определить невозможно. Подлинность содержания ролика не установлена.

Трагедия произошла вечером 28 мая. Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев писал, что неизвестный мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

Позже в оперативных службах подтвердили гибель двух мужчин при взрыве. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей, стоявшие рядом с жилым домом.

На следующий день губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров раскрыл личность одного из убитых. По его словам, специалисты рассматривают все версии произошедшего, в том числе теракт.

Ранее в Верховной раде признали причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.