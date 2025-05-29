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Стало известно о жертвах крушения самолета ВМС Южной Кореи

News1: два человека погибли в результате крушения самолета ВМС Южной Кореи
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Два человека погибли в результате крушения самолета ВМС Южной Кореи P-3 Orion. Об этом сообщает портал News1.

Отмечается, что всего на борту самолета находились четыре человека. Спецслужбы обнаружили тела двух погибших.

Инцидент произошел 29 мая в округе Намгу города Пхохан в Южной Корее. Сначала сообщалось, что крушение потерпел небольшой гражданский самолет. Однако позже появилась уточняющая информация, что это был патрульный самолет ВМС Южной Кореи.

По данным агентства «Рёнхап», самолет потерпел крушение на горе. Очевидцы крушения сообщили, что видели дым, который поднимался с места происшествия.

22 мая самолет Cessna потерпел крушение в городе Сан-Диего в американском штате Калифорния. Газета Metro писала, что в результате инцидента 15 домов получили повреждения. Также на месте происшествия начался пожар, в том числе огонь охватил несколько автомобилей.

Ранее несколько человек пострадали при падении вертолета в Китае.

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