На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет рухнул посреди жилого района в США

Metro: в Калифорнии самолет рухнул посреди жилого района
close
ABC7

В Сан-Диего, штат Калифорния самолет Cessna рухнул посреди жилого района. Об этом пишет газета Metro.

«Мы реагируем на крушение самолета в районе Скалпин-стрит и Санто-роуд. Пожалуйста, избегайте этого района, чтобы аварийные бригады могли безопасно работать», — сообщили в местном полицейском управлении.

По предварительной информации, в результате катастрофы 15 домов получили повреждения. После падения самолета загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили. Местных жителей эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

Похожий инцидент уже происходил в Калифорнии в этом месяце. 4 мая сообщалось, что в городе Сими-Вэлли самолет упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч. По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета был неопознанный к настоящему времени пилот.

Ранее сообщалось, что в Лапландии упал финский истребитель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами