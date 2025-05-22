Самолет рухнул посреди жилого района в США

В Сан-Диего, штат Калифорния самолет Cessna рухнул посреди жилого района. Об этом пишет газета Metro.

«Мы реагируем на крушение самолета в районе Скалпин-стрит и Санто-роуд. Пожалуйста, избегайте этого района, чтобы аварийные бригады могли безопасно работать», — сообщили в местном полицейском управлении.

По предварительной информации, в результате катастрофы 15 домов получили повреждения. После падения самолета загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили. Местных жителей эвакуировали. О пострадавших не сообщается.

В настоящее время устанавливается причина случившегося.

Похожий инцидент уже происходил в Калифорнии в этом месяце. 4 мая сообщалось, что в городе Сими-Вэлли самолет упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч. По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета был неопознанный к настоящему времени пилот.

Ранее сообщалось, что в Лапландии упал финский истребитель.