«Синьхуа»: несколько человек пострадали при падении вертолета в Китае

Вертолет упал на востоке Китая. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По данным издания, инцидент случился 2 мая в городе Сучжоу провинции Цзянсу. На борту вертолета Robinson R44 II перед посадкой на высоте 10 метров возникла ситуация, в результате которой летательный аппарат внезапно ударился о землю.

В итоге четыре человека получили различные травмы, еще одного спасти не удалось. Выжившие находятся в больнице, их жизни вне опасности, добавили журналисты. Причины крушения выясняются, ведется следствие.

До этого пилотов российской авиакомпании попытались ослепить лазером над Владикавказом. Лазер зеленого цвета начал засвечивать кабину во время посадки. Источник лазерного луча находился по левому борту самолета в районе села Зильга. Отмечается, что инцидент не помешал пилотам посадить воздушное судно.

Ранее в Японии американский бомбардировщик застрял на ВПП в аэропорту.