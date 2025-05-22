Рухнувший в США самолет упал на военный городок

Самолет Cessna 55, который разбился в американском штате Калифорния, упал на территорию военного городка. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на шефа местной пожарной службы Дэна Эдди.

По словам Эдди, в результате крушения на территории военного поселения было повреждено несколько домов. Отмечается, что в Сан-Диего, где упал самолет, находится несколько баз военно-морских сил Соединенных Штатов и военный аэродром.

Самолет потерпел крушение над Сан-Диего 22 мая. Согласно предварительной информации, всего в результате катастрофы повреждения получили 15 домов. Кроме того, после падения воздушного судна загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили. Местных жителей эвакуировали.

Как пишут американские СМИ, никого из экипажа самолета спасти не удалось.

Похожий инцидент уже происходил в Калифорнии в этом месяце. 4 мая сообщалось, что в городе Сими-Вэлли самолет упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч. По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета был неопознанный к настоящему времени пилот.

Ранее в Финляндии столкнулись два вертолета.