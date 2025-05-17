В Финляндии столкнулись два вертолета

Yle: два вертолета столкнулись над аэродромом в финской Эуре и упали на землю

Два вертолета столкнулись в небе над аэродромом, расположенным в общине Эура в финской провинции Сатакунта. Об этом пишет Yle.

По информации журналистов, после столкновения оба воздушных судна упали на землю. В ситуационном центре спасательного департамента Сатакунты рассказали, что на место происшествия уже прибыли специалисты и начали поисковые работы.

«Юго-Западное полицейское управление также сообщило, что первые сотрудники [правоохранительных органов] уже выехали на место происшествия», — уточняется в материале.

Как отметили авторы статьи, заявление экстренных служб Финляндии по поводу произошедшего ожидается чуть позже.

7 мая Военно-воздушные силы Финляндии заявили, что в районе аэропорта в Лапландии упал истребитель F/A-18 Hornet. Воздушное судно потерпело крушение в районе аэропорта в городе Рованиеми, при этом находившийся на борту пилот успел катапультироваться.

За два дня до этого газета The Times сообщила о крушении самолета-истребителя Spitfire, созданного в годы Второй мировой войны, в графстве Кент в Великобритании. Воздушное судно совершило жесткую посадку недалеко от поселка Уэст-Хайт, тем не менее находившиеся на борту пилот и пассажир не пострадали.

Ранее в американском штате Калифорния самолет упал на два жилых дома.