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В Британии потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны

Истребитель Spitfire времен ВМВ потерпел крушение в Британии накануне Дня Победы
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mik61scot/X

Самолет-истребитель Spitfire времен Второй мировой войны (1939–1945 годы) потерпел крушение в графстве Кент в Великобритании за несколько часов до начала мероприятий по случаю Дня Победы. Об этом сообщает британская газета The Times.

Отмечается, что самолет, построенный 82 года назад, 3 мая совершил жесткую посадку в поле близ поселка Уэст-Хайт, недалеко от города Фолкстон. Пилот и пассажир не пострадали.

На место происшествия были направлены две пожарные машины. Одному человеку была оказана медицинская помощь.

Причина аварийной посадки самолета не установлена. Вероятно, будет проведено расследование, говорится в статье.

До этого сообщалось, что в кинопарк «Москино» на натурную площадку «Рубежи обороны» доставили раритетную военную технику, которую можно будет увидеть в постановке «Победа! Знамя над Рейхстагом!». Это подлинные танки и артиллерийские установки, а также макеты боевых самолетов.

Ранее сообщалось, что в честь 80-летия Победы в «Мире танков» появится Красная площадь.

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