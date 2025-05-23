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Экс-участник группы Devil Wears Prada находился на борту упавшего в Сан-Диего самолета

Бывший участник группы Devil Wears Prada был в упавшем в Сан-Диего самолете
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Global Look Press

Бывший барабанщик американской рок-группы Devil Wears Prada Дэниэл Уильямс находился на борту упавшего в Сан-Диего самолета. Спасти его не удалось, сообщает коллектив в соцсети X.

«Нет слов. Мы обязаны тебе всем. Любим тебя вечно», — сказано в сообщении.

22 мая сообщалось о крушении самолета Cessna в Сан-Диего штата Калифорния. По предварительной информации, в результате катастрофы 15 домов получили повреждения. После падения самолета загорелись несколько автомобилей, которые оперативно потушили. Местных жителей эвакуировали.

Причины случившегося уточняют компетентные органы.

Как пишет РИА Новости, на борту было шесть человек, трое не выжили.

Похожий инцидент уже происходил в Калифорнии в этом месяце. 4 мая сообщалось, что в городе Сими-Вэлли самолет упал на жилые дома в районе Вуд-Ранч. По данным Федерального управления гражданской авиации, единственным пассажиром самолета был неопознанный к настоящему времени пилот.

Ранее сообщалось, что в Лапландии упал финский истребитель.

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