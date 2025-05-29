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В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Depositphotos

В южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 124 км к юго-востоку от Кух-Сефида. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 км.

28 мая у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Ранним утром 28 мая у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

27 мая в акватории озера Байкал был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6.

25 мая на территории Кош-Агачского района республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. Как уточнили в региональном МЧС, эпицентр природного катаклизма располагался в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш.

Ранее в Японии произошло землетрясение.

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