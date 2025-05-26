В Японии произошло землетрясение

На японском острове Хоккайдо зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в понедельник в 19:47 по сахалинскому времени (11:47 мск) с эпицентром на юге о. Хоккайдо на глубине 54 км», — говорится в сообщении.

По данным источника, в населенных пунктах Сахалинской области это сейсмическое событие не ощутили.

23 мая сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Японии. Его эпицентр находился в 34 км к юго-западу от населенного пункта Уракава (остров Хоккайдо), население которого составляет 12 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 59 км.

До этого телеканал CNN сообщил, что туристы из Азии массово отменяют поездки в Японию в связи с предсказаниями о землетрясении, написанными в манге Ре Тацуки «Будущее, которое я видела» 1999 года. В оригинальном тексте описывалось, что в 2011 году в Японии произойдет масштабное стихийное бедствие. В результате в марте того года на северный регион Тохоку обрушилось землетрясение.

В 2021 году была издана полная версия книги. По новым предсказаниям из нее, следующее крупное землетрясение должно произойти в июле 2025 года. Аналогичный прогноз, по данным телеканала, дали японские экстрасенсы.

Ранее на Алтае произошло землетрясение.