На Байкале произошло землетрясение

В акватории озера Байкал зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,6. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН на официальном сайте.

По данным специалистов, подземный толчок энергетическим классом 10,6 зафиксировали в 08.55 (03.55 мск). Эпицентр находился в южной части Байкала. Ближайший населенный пункт — поселок Малое Голоустное Иркутской области.

В прошлый раз подземный толчок в этом месте был 28 января, следует из информации филиала. Тогда землетрясение слабой интенсивности затронуло Иркутск, Улан-Удэ и другие населенные пункты.

25 мая этого года на территории Кош-Агачского района Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. Как уточнили в региональном МЧС, эпицентр природного катаклизма располагался в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш.

В 50-километровую зону попали 10 населенных пунктов на территории Улаганского и Кош-Агачкого районов. Среди них — Чаган-Узун, Акташ, Бельтир, Саратан, Мухор-Тархата, Кош-Агач, Чибит, Курай, Ортолык и Кызыл-Таш. В результате землетрясения никто не пострадал.

Ранее в Авачинском заливе на территории Камчатского края зафиксировали подземные толчки.