У берегов Мексики произошло землетрясение

У берегов Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его данным, толчки произошли в 1:30 (в 4:30 мск) в 367 км к юго-востоку от города Кабо Сан Лукас, где проживают 68 тыс. чел. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в Управлении чрезвычайными ситуациями и катастрофами Турции (AFAD). Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста.