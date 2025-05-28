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У берегов американского острова Гуам произошло землетрясение

У берегов американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,8
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Uwe Anspach/Global Look Press

У берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Землетрясение произошло в 13:34 по времени UTC (16:34 мск) в 51 километре к юго-юго-востоку от Инараджана. Эпицентр находился на глубине 59 километров. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

Ранним утром 28 мая у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

27 мая в акватории озера Байкал был зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,6.

25 мая на территории Кош-Агачского района Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,4. Как уточнили в региональном МЧС, эпицентр природного катаклизма располагался в 12 км юго-восточнее села Кызыл-Таш.

Ранее в Японии произошло землетрясение.

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