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Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в Подмосковье

МЧС: открытое горение на строительном рынке в Солнечногорске ликвидировано
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Пожарные ликвидировали открытое горение на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В Солнечногорске ликвидировано открытое горение», — заявили в ведомстве.

О пожаре на строительном рынке стало известно днем 28 мая. Площадь возгорания составила 2 100 квадратных метров. Позднее в прокуратуре заявили, что пожар в Солнечногорске мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем.

28 мая в Челябинске пожарные спустя 3,5 часа ликвидировали открытое горение на территории промзоны. По данным ведомства, там загорелись деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовика. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. В его тушении участвовали 70 пожарных и 24 единицы техники.

16 мая на предприятии по производству парафина в башкирском городе Салавате произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате ЧП обрушилась часть здания. Огонь распространился на площади 50 «квадратов». Причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса, при котором произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

Ранее в Калужской области загорелся магазин стройматериалов.

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