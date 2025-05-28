В промзоне Челябинска потушили открытый огонь

В Челябинске пожарные спустя 3,5 часа ликвидировали открытое горение на территории промзоны. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, там загорелись деревянные поддоны на открытой площадке и четыре грузовика. Огонь распространился на площади в 800 кв. м. В его тушении участвовали 70 пожарных и 24 единицы техники.

В МЧС уточнили, что сейчас проливают и разбирают пострадавшие от огня конструкции.

Региональное управление ведомства до этого сообщило, что пожар произошел на Свердловском тракте и ему присвоен повышенный номер сложности. Очевидцы утверждали, что слышали звуки взрывов.

16 мая на предприятии по производству парафина в башкирском городе Салавате произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате ЧП обрушилась часть здания. Огонь распространился на площади 50 «квадратов». Причиной происшествия могло послужить нарушение технологического процесса, при котором произошла разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением.

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