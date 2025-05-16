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В Башкирии произошел взрыв на предприятии по производству парафина

РЕН ТВ: четыре человека пострадали при взрыве на заводе ООО «Свеча» в Салавате

Взрыв произошел на предприятии по производству парафина ООО «Свеча», расположенном в городе Салавате в Башкирии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным журналистов, завод находится на Индустриальной улице. После взрыва здесь возникло возгорание, и обрушилась часть здания.

«На данный момент горит парафин на площади 50 «квадратов», — говорится в материале.

Предварительно, в результате взрыва пострадали четыре человека. Информация о том, в каком состоянии они находятся, к текущему моменту не поступала.

Кроме того, неизвестной остается судьба еще одного человека. Журналисты уточнили, что он мог оказаться под завалами.

Telegram-канал 112 пишет, что на месте происшествия уже находятся сотрудники экстренных служб.

15 мая в Ахтубинском районе Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики «Владимирская». Огонь охватил двухэтажное здание, где находился инкубатор, и распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Как рассказали в МЧС РФ, из здания самостоятельно эвакуировались 17 человек. Никто из людей не пострадал, но при этом не стало порядка 166 тыс. кур.

Ранее в республике Татарстан произошел мощный пожар на предприятии по производству брусчатки.

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