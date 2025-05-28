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В Калужской области загорелся магазин стройматериалов

МЧС: в Калуге тушат склад отделочных материалов

В Калуге на площади 1,5 тысячи квадратов горит склад стройматериалов. О пострадавших не сообщается, пишет МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

«‎Существует угроза распространения огня на пристроенный магазин», — сказано в сообщении.

Как уточняется, на месте работают 75 сотрудников ведомства, привлечены 29 единиц техники, а также пожарный поезд. Позже в МЧС сообщили о локализации возгорания.

Из-за пожара в Калуге перестали ходить несколько троллейбусных маршрутов, пишет в своем Telegram-канале медиаменеджер Евгений Серкин. Он уточнил, что ЧП произошло на улице Глаголева, в магазине «Светория».

28 мая в подмосковном Солнечногорске загорелся строительный магазин. По данным Telegram-канала SHOT, пожар полностью уничтожил магазин на улице Красной. Пламя перекинулось на рынок «Армения Маркет», и всю округу окутал густой черный дым. Огонь охватил 2 100 квадратов, 10 человек спаслись самостоятельно. О пострадавших неизвестно.

Ранее Вильфанд предупредил о чрезвычайном классе пожароопасности в пяти округах России.

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