Прокуратура назвала причину пожара на строительном рынке в Подмосковье

Пожар на рынке в Подмосковье мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем

Пожар, который произошел на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске, мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом в своем Telegram-канале сообщила местная прокуратура.

«По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с огнем либо аварийный режим работы электрооборудования», — говорится в сообщении.

Пожар в Солнечногорске произошел 28 мая. Сообщалось, что сначала огонь полностью уничтожил магазин стройматериалов на улице Красной, а затем пламя перекинулось на рынок «Армения Маркет».

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время его тушат более 60 пожарных и 18 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

До этого сообщалось о пожаре в Калужской области, где загорелся склад стройматериалов.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае из-за лесного пожара эвакуировали жителей поселка.