Батюшкам предложили выдавать льготную ипотеку за службу в зоне СВО

Священнослужители, которые работают в зоне спецоперации, должны быть включены в программу льготной ипотеки наравне с военными. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель общественного движения «Россия Православная» и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов.

«Государство делает правильный шаг, помогая нашим героям обрести крышу над головой. Но нельзя забывать, что многие из них, их супруги и дети нуждаются не только в финансовой помощи, но и в духовном окормлении. В зоне СВО служат священники, которые ежедневно поддерживают бойцов, исповедуют их, делят с ними тяготы службы. Эти батюшки — тоже защитники Отечества, причем не только в духовном, но и в прямом смысле. Они должны быть включены в программу наравне с военнослужащими. Многие священнослужители, особенно те, кто несет свое служение в прифронтовых зонах, сами являются многодетными отцами. Их семьи также достойны поддержки, и было бы справедливо предусмотреть для них особые условия в рамках этой программы», — считает Михаил Иванов.

По мнению брянского депутата, включение в программу священнослужителей стало бы важным шагом к созданию целостной системы поддержки.

«Церковь всегда была вместе с народом в самые трудные времена. Сегодня, когда государство оказывает материальную помощь, важно, чтобы и священники могли участвовать в этом процессе — консультировать семьи, помогать им пережить потерю близких, укреплять их веру и надежду. Это не просто социальная программа, это акт нашей общей заботы о тех, кто защищает Родину», — заключил Иванов.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил о подготовке программы льготной ипотеки под 2% для действующих военных и ветеранов российской военной операции на Украине, а также их семей. По словам Кошелева, минимальный взнос по ипотеке для льготников составит 20%, а ипотечная ставка под 2% будет действовать во всех регионах страны. В случае гибели военногослужащего и при отсутствии супруги право на льготную ипотеку будет передано его родителям или несовершеннолетним детям. Главным условием является то, что заемщик должен быть официально зарегистрирован в регионе, где покупает жилье.

В середине апреля президент Владимир Путин призвал «навести порядок» в сфере ипотечного кредитования. Глава государства обратил внимание на то, что банки облагают россиян, имеющих право на льготную ипотеку, дополнительными комиссиями, в результате чего застройщики сталкиваются со снижением спроса. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минфине назвали нецелесообразным ужесточение условий выдачи льготной ипотеки.