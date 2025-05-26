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В Минфине назвали нецелесообразным ужесточение условий выдачи льготной ипотеки

Cилуанов: ужесточать условия выдачи льготной ипотеки сейчас нецелесообразно
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Екатерина Штукина/РИА Новости

В настоящее время нецелесообразно ужесточать условия выдачи льготной ипотеки. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА Новости.

В ходе заседания участники отметили рост расходов бюджета на софинансирование процентных ставок по льготным программам. В связи с этим депутаты предложили изменить условия выдачи такой ипотеки.

Силуанов при этом заявил, что россияне привыкли к текущим условиям выдачи ипотечных программ. В связи с этим их изменение или ужесточение будет нецелесообразным решением, подчеркнул министр.

«Действительно, процентные расходы растут, но связано это с тем, что, как мы говорили, осуществляется охлаждение экономики, и растет стоимость денег в экономике. Поэтому мы рассчитываем, что охлаждение не бесконечно и даст свои результаты», — сказал глава ведомства.

23 мая президент РФ Владимир Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет и участников СВО. На данный момент программа «Семейная ипотека» действует для россиян, у которых есть хотя бы один ребенок возрастом до шести лет, или семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Ипотечная ставка по программе составляет 6% годовых.

Ранее в России снизился объем выдачи льготной ипотеки.

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