«Необходимо навести порядок»: Путин призвал избавить россиян от дополнительных сборов по ипотеке

Президент России Владимир Путин призвал навести порядок в сфере ипотечного кредитования. На расширенном заседании президиума Госсовета он обратил внимание, что банки облагают граждан, имеющих право на льготную ипотеку, дополнительными комиссиями, в результате чего застройщики сталкиваются со снижением спроса. А это, в свою очередь, может повлиять на существующие планы по строительству нового жилья и в целом сказаться на всей экономике страны. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Практика взимания банками дополнительных комиссий по ипотечным кредитам недопустима. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета. По мнению главы государства, по этой причине далеко не все российские семьи, имеющие право на льготные ипотечные кредиты, решаются их взять.

«Банки облагают их дополнительными комиссиями от 5 до 10 процентов. Здесь необходимо навести, конечно, порядок. Тем более что государство выделяет банкам финансовые ресурсы на выдачу таких кредитов», — сказал Путин.

По его словам, застройщики сталкиваются со снижением спроса, который, в свою очередь, падает из-за высокой стоимости кредита.

«Ипотечное кредитование, которое еще недавно достигало рекордных значений, сжимается», — отметил глава государства.

Кроме того, президент обратил внимание, что более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на полгода. По его словам, растет и стоимость банковского проектного финансирования для строительных компаний. На этом фоне по сравнению с прошлым годом запуск новых проектов сократился на 23%.

Владимир Путин отметил, что у застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса вплоть до ухода с рынка. А это, в свою очередь, создает риски сокращения занятости в строительной отрасли и в целом может негативно сказаться на всей экономике России.

«Очевидно, что правительству совместно с Банком России необходимо принимать адекватные ситуации меры», — сказал президент.

По его словам, сегодня есть риски торможения реализации существующих планов по введению в строй нового жилья.

О каких планах идет речь

Год назад, в мае 2024 года, на пленарном заседании Госдумы вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что к 2030 году в России предстоит построить около миллиарда квадратных метров жилья.

«Задача — до 2030 года увеличить объем строительства, построить практически миллиард квадратных метров. Это означает, что каждый пятый метр жилья будет новым», — сказал он.

Сегодня на заседании Госсовета президент России Владимир Путин скорректировал эти планы. По его словам,

до 2036 года в России планируется построить 1,383 млрд квадратных метров жилья.

Из них к 2030 году – 663 млн, что позволит достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 кв. м на человека.

Что такое семейная ипотека

Программа льготной семейной ипотеки была запущена в России в 2018 году. В прошлом году ее условия обновили и продлили до 2030 года. На 2025–2027 годы в бюджете на эти цели запланировано почти 1,45 трлн рублей.

По условиям программы, покупка первичной недвижимости по ставке 6% годовых доступна семьям, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок с инвалидностью. Жители городов с населением до 50 тыс. человек могут взять льготную ипотеку, если в семье есть минимум двое детей до 17 лет включительно.

Сумма кредита — до 6 млн рублей в регионах и до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области. Если жилье дороже, оставшуюся часть кредита можно добрать по текущей рыночной ставке. Минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта, допускается использование средств материнского капитала. Срок кредита до 30 лет.

В декабре прошлого года в ходе прямой линии Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с отказами в оформлении семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов или изменения условий выдачи.

«Не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством уже эту тему обсуждали. Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет», — сказал он.

Президент отметил, что «в конечном итоге все это связано с субсидиями со стороны государства». По его словам, «для банка это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство».

В ответ глава Минфина Антон Силуанов пообещал исключить подобные проблемы в 2025 году.

По итогам февраля на госпрограммы пришлось 87,2% всего объема новой ипотеки.

Как сообщает РБК, теперь Центробанк в лице Эльвиры Набиуллиной предлагает запретить банкам взимать комиссии по программам льготной ипотеки.