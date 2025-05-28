В Госдуме рассказали, кто сможет получить льготную ипотеку под 2%

Депутат Кошелев: для ветеранов СВО и их семей готовят льготную ипотеку под 2%

В России готовят льготную ипотеку под 2% для действующих военных и ветеранов специальной военной операции (СВО), а также их семей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он рассказал, что подобная программа разрабатывается по указу президента РФ Владимира Путина. По словам Кошелева, минимальный взнос по ипотеке для льготников составит 20%.

Ипотечная ставка под 2% будет действовать во всех регионах страны, причем не только для участников СВО, но и их супругов. В случае не возвращения с фронта и при отсутствии супруга право на льготную ипотеку будет передано родителям военнослужащего или его несовершеннолетним детям. Главным условием является то, что заемщик должен быть официально зарегистрирован в регионе, где покупает жилье.

Депутат добавил, что лимит по льготной ипотеке для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти составит 12 млн рублей, для регионов — 6 млн рублей. Эту программу, по словам Кошелева, можно будет совмещать с другими государственными мерами поддержки.

В середине апреля Владимир Путин призвал «навести порядок» в сфере ипотечного кредитования. Глава государства обратил внимание на то, что банки облагают россиян, имеющих право на льготную ипотеку, дополнительными комиссиями, в результате чего застройщики сталкиваются со снижением спроса. А это в свою очередь, по словам президента, может оказать влияние на планы по строительству нового жилья и в целом сказаться на экономике страны. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что лишь четверть россиян считают, что живут в хорошем доме.