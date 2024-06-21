Лишь четверть россиян считают, что живут в хорошем доме

Всего 24% россиян оценивают состояние своего дома как хорошее. Свыше половины граждан считают состояние своего дома приемлемым, а 23% — плохим, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Оренбургским заводом металлоконструкций среди более полутора тысяч россиян по всей стране («ОренЗМК», резидент «Сколково»). С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Самыми качественными многоэтажными домами россияне считают дома из кирпича и монолита, тогда как в «панельке» хотел бы жить лишь каждый седьмой гражданин. Самым желанным частным домом оказался кирпичный.

Респондентам предлагалось ответить на несколько вопросов с целью выяснить их отношение к строительству многоквартирных и частных жилых домов из различных материалов и субъективную оценку качества собственных домов.

Оказалось,что лишь четверть опрошенных (24%) охарактеризовали состояние дома, где они живут, как хорошее (16%) либо очень хорошее (8%). Каждый второй (53%) респондент считает состояние своего дома приемлемым, а 23% — плохим (18%) либо очень плохим (5%). Чаще всего положительно оценивали качество своих домов москвичи (31%), жители Санкт-Петербурга (28%) и Нижнего Новгорода (27%), Татарстана (25%) и Красноярского края (24%).

Положительную оценку состоянию своего дома давали преимущественно жители многоквартирных монолитных домов (72% из числа таких респондентов), а также кирпичных домов (57%), тогда как жители панельных домов чаще высказывались о неудовлетворительном состоянии дома (как хорошее или очень хорошее качество своего дома оценивают 34% участников опроса, проживающих в «панельках»).

Самый качественный многоквартирный дом, с точки зрения большинства респондентов, кирпичный — так считают 43% опрошенных. По мнению 41%, это монолитные дома. И 16% считают самыми качественными панельные дома.

Подавляющее большинство россиян из числа жильцов многоквартирных домов (таковых 94% участников опроса) — 74% — хотели бы жить в частном доме. Большинство из них (49%) — в кирпичном, 24% — в доме из газобетона, 23% — в доме из дерева и 4% — в доме из стали.

«Дома на металлокаркасе остаются непопулярной технологией строительства. Опрос показывает, что абсолютное большинство россиян не в курсе того, что частные дома можно строить из стали, а именно из стальных металлоконструкций. О возможности строительства частных домов из стали знают всего 8% россиян, тогда как абсолютное большинство — 92% — не в курсе того, что этот материал может использоваться для частного строительства, — прокомментировал заместитель гендиректора ОренЗМК Александр Семенов.

При этом у таких домов есть большой потенциал, учитывая более низкую стоимость их строительства на фоне непрекращающегося роста себестоимости домов из популярных материалов, отметил он. В 2023 году он достиг 20% — это оценка самих строителей. В 2024 году этот тренд продолжится в условиях увеличения стоимости строительных материалов, энергоресурсов и себестоимости труда. Применение металлокаркаса при строительстве дома позволяет снизить себестоимость в среднем 8%, в зависимости от конкретного проекта, климатических условий региона и ряда других факторов.

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