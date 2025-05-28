Названы регионы – лидеры России по популярности у туристов с детьми

Краснодарский край возглавляет рейтинг российских регионов, которые пользуются наибольшей популярностью у путешественников с детьми. Также в тройке лидеров — Москва и Петербург, но есть и новые лидеры, рассказала глава отдела маркетингового анализа в сервисе путешествий «Туту» Ольга Котельникова в пресс-центре НСН.

В этом году впервые в топ популярных у россиян регионов вошли Калининградская область и Дагестан. Кроме того, много туристов притягивают Татарстан, Ставропольский край и Ростовская область, в два раза вырос спрос на перелеты в Благовещенск и Хабаровск.

Что касается зарубежных направлений, то в лидерах по спросу у семей с детьми остаются Абхазия и Белоруссия. Во многом в пользу этого сыграл запуск авиарейсов в Сухум — на него приходится 49% всех бронирований, отметила специалист.

«На втором месте — Беларусь, затем идут Узбекистан и Китай. Кроме того, растёт спрос на перелёты в Батуми (Грузия), он вырос в два раза», — добавила Котельникова.

Многие туристы предпочитают передвигаться по стране на поездах — их предпочитают 80% семей с детьми, тогда как перелеты выбирают лишь 20%. Что касается заграничных путешествий, то на самолеты приходится 39% туристов, на поезда — 60%, заключила эксперт.

Напомним, гендиректор компании Tez Tour Воскан Арзуманов сообщил, что Китай стал одним из самых доступных направлений для семейного отдыха россиян. По его словам, даже поездка в Турцию обойдется значительно дороже — в среднем путевки стоят 130 тыс. рублей на человека, в то время как отдохнуть в Поднебесной можно за 90 тыс. рублей на одного.

Ранее в АТОР рассказали, отразится ли проверка отелей в Турции на отдых россиян.