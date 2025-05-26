В АТОР рассказали, отразится ли проверка отелей в Турции на отдыхе россиян

АТОР: проверки отелей в Турции не повлияют на отдых российских туристов

Проверки в отелях Турции не окажут влияния на отдых российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Турции проходят проверки отелей на соответствие качества предоставляемых услуг принятому стандарту. Турецкие СМИ сообщали, что ряд гостиниц был закрыт, у некоторых были отозваны сертификаты.

«Насколько мне известно, ни один из отелей не потерял сертификат непосредственно после проверки. Возможно, это коснулось нескольких небольших отелей. Это хорошие и правильные действия, направленные на повышение безопасности», — заявил АТОР советник по туризму мэрии Антальи Осман Айык.

В ассоциации отметили, что даже если в результате проверок какие-то небольшие объекты не смогут выполнить предписания, то на российских путешественниках это вряд ли скажется. Там объяснили, что все известные случаи закрытия отелей в Турции коснулись только мелких отелей, работавших с «муниципальными» сертификатами.

26 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что российская туристка оказалась в больнице из-за номера в подвале пятизвездочного отеля в Турции. Девушка жаловалась, что в помещении было сыро и невозможно дышать, но помощи от менеджера гостиницы добиться не удалось.

Ранее туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков во Вьетнаме и Индонезии.