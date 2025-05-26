На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В АТОР рассказали, отразится ли проверка отелей в Турции на отдыхе россиян

АТОР: проверки отелей в Турции не повлияют на отдых российских туристов
close
Пресс-служба TurMerge

Проверки в отелях Турции не окажут влияния на отдых российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Турции проходят проверки отелей на соответствие качества предоставляемых услуг принятому стандарту. Турецкие СМИ сообщали, что ряд гостиниц был закрыт, у некоторых были отозваны сертификаты.

«Насколько мне известно, ни один из отелей не потерял сертификат непосредственно после проверки. Возможно, это коснулось нескольких небольших отелей. Это хорошие и правильные действия, направленные на повышение безопасности», — заявил АТОР советник по туризму мэрии Антальи Осман Айык.

В ассоциации отметили, что даже если в результате проверок какие-то небольшие объекты не смогут выполнить предписания, то на российских путешественниках это вряд ли скажется. Там объяснили, что все известные случаи закрытия отелей в Турции коснулись только мелких отелей, работавших с «муниципальными» сертификатами.

26 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что российская туристка оказалась в больнице из-за номера в подвале пятизвездочного отеля в Турции. Девушка жаловалась, что в помещении было сыро и невозможно дышать, но помощи от менеджера гостиницы добиться не удалось.

Ранее туристы пожаловались на нашествие ядовитых жуков во Вьетнаме и Индонезии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами