В Москве учтут поступок врача, принявшего роды в метро, на экзаменах в аспирантуру

Поступок врача, принявшего роды в метро Москвы, учтут на экзаменах в аспирантуру

Действия девушки-ординатора, принявшей роды у женщины в московском метро, учтут на экзаменах в аспирантуру. Об этом пишет РИА Новости.

«Решительность и профессионализм ординатора ГБУЗ Московской области МОНИИАГ имени академика Краснопольского Марии Блажко, проявленные при принятии родов на станции метро «Чистые пруды», будут учтены при проведении вступительных испытаний», — сказано в письме директора ГБУЗ МО МОНИИАГ Романа Шмакова.

Московские медики приняли роды у женщины на станции метро «Чистые пруды» 30 апреля. В Минздраве рассказали, что пассажирка стала рожать прямо в вагоне. В этот момент там находилась будущий акушер-гинеколог, которая помогла женщине и стала принимать роды.

Позже первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в метро, на бюджетное обучение. Он подчеркнул, что поступок девушки показал ее высокий уровень подготовки и исключительные человеческие качества.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина родила ребенка и оставила на улице.