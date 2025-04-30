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Стало известно о состоянии женщины, родившей на станции московского метро

Минздрав Москвы: родившая на станции «Чистые пруды» мать чувствует себя хорошо
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Женщину и ребенка, которого она родила в московском метро, направили в роддом. Об этом сообщает минздрав города.

По данным ведомства, пассажирка стала рожать прямо в метро. В этот момент в вагоне находилась будущий акушер-гинеколог, которая помогла женщине и стала принимать роды. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики провели все необходимые мероприятия. Когда ребенок появился на свет, специалисты увезли обоих в роддом городской больницы №29 имени Н.Э. Баумана.

«Женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину», – сообщается в публикации.

На данный момент и мать, и мальчик чувствуют себя хорошо. Вес новорожденного составил 3,4 килограмма.

Медиков около станции «Чистые пруды» ранее заметили очевидцы. По сообщениям местных пабликов, в тот момент около вестибюля находились несколько бригад скорой помощи.

Ранее в Ленобласти хотевшая родить ребенка в больнице женщина родила в машине скорой.

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