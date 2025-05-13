Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка и оставила на улице, чтобы он замерз

В Нижнем Тагиле женщину будут судить за оставление ребенка на улице
close
Shutterstock

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет женщина, оставившая ребенка на улице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина родила живого мальчика. После этого она завернула младенца в одеяло и оставила на лавочке около одного из местных домов. Инцидент произошел в марте, и мать понимала, что ребенок может не выжить на улице в холодное время.

«Реализовать умысел женщине не удалось, поскольку новорождённый вскоре был обнаружен одним из жильцов», – сообщается в публикации.

В результате младенец попал в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Вскоре благодаря ДНК-тесту мать пострадавшего нашли и задержали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, сама фигурантка призналась в содеянном и заявила, что хотела избавиться от ребенка.

На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами