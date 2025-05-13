В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка и оставила на улице, чтобы он замерз

В Нижнем Тагиле женщину будут судить за оставление ребенка на улице

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет женщина, оставившая ребенка на улице. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина родила живого мальчика. После этого она завернула младенца в одеяло и оставила на лавочке около одного из местных домов. Инцидент произошел в марте, и мать понимала, что ребенок может не выжить на улице в холодное время.

«Реализовать умысел женщине не удалось, поскольку новорождённый вскоре был обнаружен одним из жильцов», – сообщается в публикации.

В результате младенец попал в больницу, где врачи оказали ему всю необходимую помощь. Вскоре благодаря ДНК-тесту мать пострадавшего нашли и задержали.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, сама фигурантка призналась в содеянном и заявила, что хотела избавиться от ребенка.

На данный момент расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мать из ЛНР оставила младенца в коляске на холоде, чтобы он не мешал ей пить.