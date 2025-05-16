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Принявшую роды в метро девушку предложили перевести на бюджет

Депутат Гусев предложил перевести на бюджет ординатора, принявшую роды в метро
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Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с предложением перевести девушку-ординатора, принявшую роды у женщины в метро, на бюджетное обучение. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо.

В письме он просит губернатора рассмотреть возможность ее зачисления в аспирантуру ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского». С такой же просьбой Гусев обратился к директору НИИ.

В беседе с агентством депутат заявил, что поступок девушки показал ее высокий уровень подготовки и исключительные человеческие качества.

Перевод на бюджет станет заслуженной наградой за ее самоотверженность и укрепит положительный имидж региона, добавил Гусев.

Московские медики приняли роды у женщины на станции метро «Чистые пруды» 30 апреля. В Минздраве рассказали, что пассажирка стала рожать прямо в вагоне. В этот момент там находилась будущий акушер-гинеколог, которая помогла женщине и стала принимать роды.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина родила ребенка и оставила на улице.

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