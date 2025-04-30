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Женщина родила в московском метро

В Москве женщина родила на станции метро «Чистые пруды»

Московские медики приняли роды у женщины в метро. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел на станции метро «Чистые пруды». Как рассказали очевидцы, из вестибюля вывезли женщину на носилках. На кадрах с места заметно, как один из фельдшеров идет с младенцем в руках.

«Сейчас у метро дежурят несколько бригад скорой помощи. Обстоятельства уточняются», – сообщается в публикации.

До этого в Ленинградской области женщина родила по пути в медучреждение. Она вызвала медиков, так как у нее подтекали околоплодные воды, и попросила, чтобы ее довезли до больницы.

Когда специалисты усадили ее в машину и тронулись с места, у нее отошли воды, при этом сама роженица заявила, что не хочет рожать в автомобиле.

Однако, не доехав до больницы, женщина начала рожать. Водитель остановил машину в безопасном месте, и спустя непродолжительное время на свет появился здоровый мальчик.

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