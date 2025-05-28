Аэропорт Шереметьево приостановил работу на фоне атак беспилотников

Московский аэропорт Шереметьево временно ограничил свою работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:15 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные меры безопасности ввели в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Калуги, Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля.

Ограничения действуют на фоне атаки БПЛА. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к столице были уничтожены уже более десяти дронов.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.