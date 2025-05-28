Аэропорты Внуково и Жуковский приостановили работу

Московские аэропорты Внуково и Жуковский временно ограничили свою работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:10 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные меры безопасности ввели в столичном аэропорту Домодедово и калужском Грабцево.

Ограничения действуют на фоне атаки БПЛА. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи в своем Telegram-канале сообщил, что на подлете к столице были уничтожены уже более десяти дронов.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.