Временные ограничения ввели еще в четырех российских аэропортах

В аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля временно ввели ограничения

В аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (Семязино; код ИКАО: UUBL); Иваново (Южный; UUBI); Кострома (Сокеркино; UUBA); Ярославль (Туношна; UUDL)», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:45 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные меры безопасности ввели в московских аэропортах Внуково и Жуковский.

Ограничения ввели на фоне очередной серии атак украинских беспилотников. Дроны начали атаковать российские регионы в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.