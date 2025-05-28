На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Временные ограничения ввели еще в четырех российских аэропортах

В аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля временно ввели ограничения
close
Аэропорт «Иваново»

В аэропортах Владимира, Иванова, Костромы и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (Семязино; код ИКАО: UUBL); Иваново (Южный; UUBI); Кострома (Сокеркино; UUBA); Ярославль (Туношна; UUDL)», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:45 по московскому времени.

Незадолго до этого аналогичные меры безопасности ввели в московских аэропортах Внуково и Жуковский.

Ограничения ввели на фоне очередной серии атак украинских беспилотников. Дроны начали атаковать российские регионы в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами