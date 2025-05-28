Два следовавших во Внуково самолета перенаправлены в другие аэропорты

Два самолета, летевших в московский аэропорт Внуково, были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внуково.
Так, самолет из узбекского Нукуса приземлится в Пулково в Санкт-Петербурге. Рейс из Тбилиси совершит посадку в Москве, в аэропорту Шереметьево.
28 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что московские аэропорты Внуково и Жуковский временно ограничили свою работу.
Незадолго до этого аналогичные меры безопасности ввели в столичном аэропорту Домодедово и калужском Грабцево.
Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.