Два следовавших во Внуково самолета перенаправлены в другие аэропорты

ТАСС: два летевших во Внуково самолета перенаправили в Шереметьево и Пулково

Два самолета, летевших в московский аэропорт Внуково, были перенаправлены на посадку в другие аэропорты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Внуково.

Так, самолет из узбекского Нукуса приземлится в Пулково в Санкт-Петербурге. Рейс из Тбилиси совершит посадку в Москве, в аэропорту Шереметьево.

28 мая представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что московские аэропорты Внуково и Жуковский временно ограничили свою работу.

Незадолго до этого аналогичные меры безопасности ввели в столичном аэропорту Домодедово и калужском Грабцево.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.