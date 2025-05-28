В Домодедово прекратили принимать и отправлять рейсы

В аэропорту Домодедово прекратили прием и отправку самолетов

Столичный аэропорт Домодедово перестал принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения носят временный характер и введены, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских лайнеров. Пост о принятых мерах опубликован в 23:50.

До этого аналогичные ограничения на прием и отправку рейсов были введены в калужском аэропорту Грабцево. Они действуют с 22:55.

Прошлой ночью временно не функционировали аэропорты Иванова (Южный), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Тамбова (Донское) и Ярославля (Туношна). С 7:00 вторника, 27 мая, воздушные гавани вернулись к штатной работе. Ограничения в аэропортах тоже действовали в рамках мер по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации.

Ранее российские пилоты увидели странный белый шар в небе.