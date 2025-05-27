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Названо имя нового начальника управления Росгвардии по Москве

ТАСС: новым начальником управления Росгвардии по Москве стал Петр Зоров
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ГУ Росгвардии по Московской области

Новым начальником главного управления Росгвардии по Москве стал Петр Зоров, до этого он был начальником подмосковного главка ведомства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ Росгвардии по Москве.

«Указом президента РФ генерал-майор полиции Петр Зоров назначен начальником главного управления Росгвардии по Москве. Новый руководитель столичного главка обладает значительным опытом службы в правоохранительных органах», — сказали в ведомстве.

В феврале этого года президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Вячеслава Цуркана новым заместителем руководителя главного управления МВД РФ по Московской области — начальником полиции. Цуркан сменил на должности начальника полиции генерал-майора Виктора Ищенко.

По данным источников РБК, до своего назначения Цуркан был начальником полиции по оперативной работе.

До этого военный аналитик Игорь Коротченко назвал причину, по которой президент России Владимир Путин отказался от звания генерала, оставшись в должности полковника. По мнению эксперта, глава государства сознательно выбрал служение стране и народу без генеральских погон. Коротченко считает, что Путин стремится целиком сосредоточиться на оперативной работе, а не на «парадных».

Ранее на бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону возбудили еще одно уголовное дело.

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