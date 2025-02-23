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Названа причина отказа Путина от звания генерала

Коротченко заявил, что Путин отказался от звания генерала, чтобы служить народу
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин отказался от звания генерала, оставшись полковником, чтобы служить народу. Об этом заявил ТАСС редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, Путин выбрал служение России без генеральских погон и это был его сознательный выбор. Коротченко отметил, что Путин стремился целиком сосредоточиться на оперативной работе, а не на «парадных». Военный аналитик назвал решение Путина «решением человека и профессионала».

Сам российский лидер высказывался об отказе от генеральского звания на прямой линии в 2011 году. Он вспоминал это произошло, когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин предложил ему занять должность директора ФСБ.

«Когда я к нему пришел, он объявил о решении присвоить мне звание генерала — а я полковник, как известно. Я сказал <...>, что в свое время я покинул военную организацию и считаю нецелесообразным в нее возвращаться», — рассказывал тогда Путин.

Ранее Песков заявлял, что Путин максимально далек от популизма.

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