Путин назначил нового начальника полиции в Московской области

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Вячеслава Цуркана новым заместителем руководителя главного управления МВД РФ по Московской области — начальником полиции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Отмечается, что соответствующий указ российский лидер подписал в среду, 25 февраля. Цуркан сменил на должности начальника полиции генерал-майора Виктора Ищенко.

По данным источников РБК, до своего назначения Цуркан был начальником полиции по оперативной работе. Его место после повышения займет полковник Артур Озеров, который являлся главой управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области.

До этого военный аналитик Игорь Коротченко назвал причину, по которой президент России Владимир Путин отказался от звания генерала, оставшись в должности полковника. По мнению эксперта, глава государства сознательно выбрал служение стране и народу без генеральских погон. Коротченко считает, что Путин стремится целиком сосредоточиться на оперативной работе, а не на «парадных». Аналитик назвал это решение президента «решением человека и профессионала».

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