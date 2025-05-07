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На бывшего начальника УМВД Ростова-на-Дону возбудили еще одно уголовное дело

На экс-начальника УМВД Ростова-на-Дону Шпака возбудили еще одно дело о взятке
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ГУ МВД России по Ростовской области/VK

На бывшего главу управления МВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака возбудили уже второе уголовное дело за получение взятки. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.

По словам источников агентства, теперь Шпака подозревают в получении дорогостоящего автомобиля BMW X7 от коммерческой структуры в обмен на покровительство.

В марте 2025 года Шпак уже оказался в центре другого уголовного расследования. Тогда его задержали сотрудники УФСБ и МВД, а Ленинский районный суд постановил арестовать его на два месяца. Шпаку инкриминируются получение туристических путевок общей стоимостью свыше 260 тыс. рублей и участие в мошеннической схеме, связанной с незаконным начислением заработной платы подчиненному.

По данным следствия, с 2017 года Шпак, будучи тогда начальником одного из районных отделов полиции, получил оплату туристических услуг за лояльное отношение к бизнесу. С 2019 по 2023 год, уже в должности заместителя, а затем начальника городского УМВД, он вместе с подчиненным, по версии следствия, присвоил почти 300 тыс. рублей, начисленных фиктивно отсутствующему сотруднику.

Также к делу привлекли бывшего оперуполномоченного, которого подозревают в мошенничестве и незаконных действиях с платежными средствами — речь идет о фиктивной банковской операции, которую провели в 2020 году с помощью подложных документов.

Ранее экс-чиновника Росавиации отправили в колонию за вымогательство взяток у пилотов.

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